Bakan Soylu imzaladı! 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımladı
İçişleri Bakanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele için 2020 yılının ilk gününde Bakan Süleyman Soylu imzalı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” yayımladı.
500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.
Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.
Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.
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