Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Soylu Hakkari'de

Bakan Soylu Hakkari'de

Bakan Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova esnafını ziyaret etti.

  Bir dizi ziyaretler de bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Tümgeneral Metin Tokel, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar tarafından karşılandı.

  Buradan karayoluyla çarşı merkezine gelen Bakan Soylu, esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledikten sonra Çukurca’da yapılan Foto Safari etkinliğine katılmak üzere hareket etti.

(

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rus şarkıcı Timati konserini 'Selamun Aleyküm' diyerek açtı
Ebru Şallı canlı yayında açıkladı: 1 yıldır oğlumun hastalığı ile mücadele ediyoruz
Murat Boz'dan eski sevgilisi Eliz Sakuçoğlu'na şok!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın aracının fiyatı dudak uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burcu Binici yaşadığı şoku anlattı! Sarı taksi kabusu!
Game of Thrones 8. sezon 3. bölümdeki Winterfell (Kışyarı) Savaşı´nın karanlık sahneleri, dizinin 82

Game of Thrones´un Karanlık Sahneleri Böyle Aydınlatıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin yıllık Troya, kayıp hazinelerini bekliyor

Market atıklarını sanat eserine dönüştüren Rus sanatçı: Kseniya Mihailova