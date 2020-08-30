Bakan Soylu: Giresun'daki can kaybı sayımız 10 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamada, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi

5 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AA'da yer alana haberde Giresun'daki sel felaketi sonrası 5 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Bulana kadar devam edeceğiz." dedi.