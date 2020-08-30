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  3. Bakan Soylu: Giresun'daki can kaybı sayımız 10 oldu
30 Ağustos 2020 Pazar 11:55 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu: Giresun'daki can kaybı sayımız 10 oldu

Bakan Soylu: Giresun'daki can kaybı sayımız 10 oldu

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketi sonrası can kaybı sayısının 10 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son açıklamada, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi

5 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

AA'da yer alana haberde Giresun'daki sel felaketi sonrası 5 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Soylu, "Bulana kadar devam edeceğiz." dedi.

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