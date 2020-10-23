Bakan Soylu duyurdu: Vekaletnamelerde sahtecilik MERNİS sorgulamasıyla engellenecek

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Noter tarafından düzenlenen muvafakatname/vekaletnamelerin elektronik olarak doğrulanması ile yılda 50 bin işlem kolaylaşacak ve sahtecilik riski azaltılmış olacak."ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, nüfus müdürlüklerinde muvafakatname ya da vekaletnameyle yapılan kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi temini gibi her türlü işlemlerde vatandaşlara kolaylık sağlanması ve sahtecilik olaylarının önlenmesi amacıyla Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında entegrasyon çalışması başlatıldı.

Tamamlanan çalışmayla, nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda ibraz edilen muvafakatname ya da vekaletnamelerdeki bilgilerin, Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) doğrulanmasına imkan sağlandı.