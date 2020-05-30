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  3. Bakan Soylu duyurdu! Sözde Herekol karargahı çöktü!
30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:11 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu! Sözde Herekol karargahı çöktü!

Bakan Soylu duyurdu! Sözde Herekol karargahı çöktü!

İçişleri Bakanı Soylu: "Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 terörist etkisiz hale getirildi. En önemlisi de sözde Herekol karargahı çöktü"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda biri sözde Herekol sorumlusu 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Herekol dağlarından Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekatlarımızdan (PÖH) haberler var. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi sözde Herekol sorumlusuydu. Ama en önemlisi; Çemçe grubu yok edilmişti, şimdi de sözde Herekol karargahı çöktü" ifadesini kullandı.


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