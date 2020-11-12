Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı listeye bir çizik daha

Bakan Soylu, Twitter hesabından, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."