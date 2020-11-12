12 Kasım 2020 Perşembe 15:14 | Son Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: Kırmızı listeye bir çizik daha
İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter hesabından, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."
Kırmızı listeye bir çizik daha... ��— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) November 12, 2020
Sözde Tunceli Saha Sorumlusu
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...
Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin ��