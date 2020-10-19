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  • Bakan Soylu duyurdu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik
19 Ekim 2020 Pazartesi 13:30 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

Bakan Soylu duyurdu: Karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari'de karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrıca, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan, telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Geçen hafta kamuoyuna Hakkari’de yaptığımız operasyondan bahsetmiştik. Bu operasyonun yeri çok manidar, karanlıkta girdik ve 17 teröristi etkisiz hale getirdik” dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MUHTARLARA SESLENDİ

Başkan Erdoğan muhtarlara seslendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programına katıldı. Soylu, programda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan, telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.

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