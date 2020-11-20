20 Kasım 2020 Cuma 23:23 | Son Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını açıkladı.
Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır anneleri her gün büyüyor— Süleyman Soylu | Maske�� Mesafe↔️ Temizlik�� (@suleymansoylu) November 20, 2020
İki aile daha katıldı...
İnançlılar,
Cesurlar,
176 oldular...
Mücadelelerine saygı ve şükranla