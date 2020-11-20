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20 Kasım 2020 Cuma 23:23 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı

Bakan Soylu duyurdu: Diyarbakır annelerine 2 aile daha katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Diyarbakır annelerine 2 ailenin daha katıldığını açıkladı.

Bakan Soylu paylaşımında, "Diyarbakır anneleri her gün büyüyor İki aile daha katıldı... İnançlılar, Cesurlar, 176 oldular... Mücadelelerine saygı ve şükranla." ifadelerini kullandı.

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