Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi." ifadelerini kullandı.