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  3. Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2020 Pazar 22:48 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale geldiğini belirterek, "Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi." dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu terör örgütü için kabus oldu. Kahraman jandarmamızın hava desteği ile yaptığı operasyonda Tunceli Ovacık kırsalında üç terörist etkisiz hale getirildi. Hafta sonu sadece yurt içerisinde 14 terörist etkisiz hale geldi." ifadelerini kullandı. 


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