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  3. Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
13 Haziran 2020 Cumartesi 22:17 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Siirt'in Eruh ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktardı. Bugün toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4'e yükseldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktardı.

Bakan Soylu şu ifadeleri paylaştı:

"Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam... Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm.. İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."
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