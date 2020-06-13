13 Haziran 2020 Cumartesi 22:17 | Son Güncelleme:
Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Siirt'in Eruh ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktardı. Bugün toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4'e yükseldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktardı.
Bakan Soylu şu ifadeleri paylaştı:
"Siirt Eruh Ciraf’ta mesaiye devam... Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm.. İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu...">>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız