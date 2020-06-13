Bakan Soylu duyurdu: 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği aktardı.

Bakan Soylu şu ifadeleri paylaştı:

Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm.. İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."