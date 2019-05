Bakan Soylu: Bugün küresel terör örgütleri bizim bir anlık gafletimizi kollamaktadır

Türk Polis Teşkilatının uyuşturucudan, küresel terör örgütlerine, siber suçlardan düzensiz göçle mücadeleye kadar pek çok sahada sorumluluk taşıdığını söyleyen Soylu, “Ülke içinde PKK, DEAŞ, FETÖ ve aşırı sol terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Sadece PKK'ya karşı 2017 yılında 60 bin 733, 2018'de 104 bin 534 operasyon yaptık. Bu yıl ise hali hazırda 45 bin 414 operasyon gerçekleştirdik. Havadan, karadan bütün gücümüzle bu terör belasını bitirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN KÜRESEL TERÖR ÖRGÜTLERİ BİZİM BİR ANLIK GAFLETİMİZİ KOLLAMAKTADIR"



"Bugün küresel terör örgütleri bizim bir anlık gafletimizi kollamaktadır" diyen Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sadece PKK'ya karşı 2017 yılında 60 bin 733, 2018 yılında ise 104 bin 534 operasyon yaptık. Bu yıl ise hali hazırda 45 Bin 414 operasyon gerçekleştirdik. Havadan karadan bütün gücümüzle bu terör belasını bitirmek için çalışıyoruz. 2017'de 15 bin 786 saatlik İnsansız Hava Aracı ve İnsanlı Keşif Uçaklarıyla uçuşlar gerçekleştirmiştik. 2018'de bunu 21 bin 911 saate çıkardık. Bizim teslim ve ikna yoluyla dağdan indirdiğimiz kişi sayısı geçen sene 165'ti. Bu yıl sadece aileleri vasıtasıyla ailelerinin ikna ettiği terörist, adalete teslim ettiğimiz terörist 92 kişi. 2017'de toplam bin 953 terörist, operasyonlarda etkisiz hale getirilmişti, 2018'de bin 380, bu yıl da kıştan yeni çıkmamıza rağmen 305 terörist etkisiz hale getirildi. Yani bu örgütü hem havadan hem karadan hem ikna ile hem operasyonlarla; üst düzey alt düzey, sığınak, barınak, mağara, dikili taş, çöp, mühimmat, bir tane tabanca mermisi, dikili bir tane kenevir otu dahi olsa bu hain PKK ile ilgili irtibatlı ne varsa tek tek temizliyoruz. Bunların kökünü kurutmaya kararlıyız ve hep birlikte çalışıyoruz."

“ESKİDEN GRAMLA YAKALIYORDUK, ŞİMDİ TONLARLA YAKALIYORUZ"



Uyuşturucuya bağlı ölümlerin yarı yarıya azaldığını vurgulayan Soylu, “2017'de 166 bin 986 kişiyi gözaltına almıştık, 2018'de 204 bin 780 gözaltı yaptık. Bu yıl 69 bin 324 kişi uyuşturucu suçlarından gözaltına alındı, 9 bin 421 kişi tutuklandı. Eskiden uyuşturucuları gramla yakalıyorduk, şimdi tonlarla yakalıyoruz" şeklinde konuştu.

"TEK HEDEFİNİZ BU RAKAMLARI SIFIRLAMAK OLMALIDIR"



Trafikte Ocak ve Mayıs ayları arasında ölümlü kaza sayısında geçen yıla göre yüzde 35, ölü sayısında ise yüzde 41 azalış meydana geldiğini belirten Soylu, 2017'de Türkiye genelinde günlük ortalaması 281 olan evden hırsızlık olaylarının ise 2018 yılında 199'a çekildiğini, bu yıl ilk 4 aylık verilerde günlük 184 rakamına ulaşıldığını kaydetti. Mezun olan polislere seslenen Soylu, “Tek hedefiniz, bu saydığım rakamları sıfırlamak olmalıdır. Trafikte sıfır can kaybı, uyuşturucudan sıfır can kaybı, sıfır terör örgütü, sıfır hırsızlık, sıfır asayiş, sıfır kaçakçılık, sıfır organize suç örgütleri. Bu millete rahatsızlık veren, vatandaşı huzursuz eden, canını yakan her ne mesele varsa, orada sıfırı yakalamak, herkesin can ve mal emniyetinin temin edildiği bir Türkiye, sizlerin hedefi olmalıdır" dedi.

Konuşmasının ardından Süleyman Soylu, okuldan dereceyle mezun olan 3 polise sertifika verdi. Daha sonra polisler keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.

