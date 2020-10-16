Bakan Soylu, Ayvalık Adalar Bölgesi güzergahında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık Adalar Bölgesi güzergahında Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği bölgelerde incelemelerde bulundu.

Balıkesir ziyareti kapsamında, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü ile Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'ndan hareket eden TCSG-311 botuna (Kaan 33) bindi.

Ege Denizi'nde Yunanistan'ın göçmenleri geri ittiği bölgeleri inceleyen Soylu, Yunanistan'ın geri itmeleriyle ilgili Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG. Kd. Binbaşı Sadun Özdemir'den bilgi aldı.