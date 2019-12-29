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  3. Bakan Soylu açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar! Hepsi ele geçirildi

Bakan Soylu açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar! Hepsi ele geçirildi

Bakan Soylu açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar! Hepsi ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu: "Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır."

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarının satır başları:

"(PKK'ya yönelik operasyonlar) Son iki yılda 600 telsiz ele geçirdik, 2 bin 700 barınak ve sığınaklarını yok ettik. Sadece bu yıl 70 tonun üzerinde gıda malzemesi ele geçirdik."

"Narko terör kapsamında bu yıl 43 milyon kök kenevir yakaladık. Bunun piyasa değeri 15 milyar liradır."


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