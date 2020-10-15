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15 Ekim 2020 Perşembe 10:28 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu açıkladı: Bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

Bakan Soylu açıkladı: Bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır." dedi. 

Bakan Soylu, "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü." ifadelerini kullandı. 

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