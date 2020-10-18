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18 Ekim 2020 Pazar 17:00 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu açıkladı: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi

Bakan Soylu açıkladı: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
IHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubunun çökertilerek, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazar mesaisi devam. Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi. 4 terörist elde. Kahramanlarımıza şükranlarımızla" ifadelerini kullandı.

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