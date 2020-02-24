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Bakan Soylu: 4 gün içinde bitireceğiz

Bakan Soylu: 4 gün içinde bitireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van’ın Başkale ilçesinde hissedilen 5.9’luk deprem ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Van'daki çalışmalar ile ilgili olarak '4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz.' dedi.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

(Van’da hissedilen deprem ile ilgili olarak) Tarım Bakanlığı telef olan hayvanların salgın hastalığa sebep olmaması için çalışmaya başladı.

Hasar tespit çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitireceğiz.

Çelik konstrüksiyon evlerle ilgili planlamayı hayata geçireceğimizi düşünüyoruz.

Telef olan hayvanların yerine yenilen konulması için tüm imkanları ortaya koyacağız.


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