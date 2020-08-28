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  3. Bakan Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2020 Cuma 10:46 | Son Güncelleme:

Bakan Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride 5 teröristin bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride 5 teröristin bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirildiğini duyurdu .

Bakan Soylu, "Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" açıklamasında bulundu.

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