Bakan Soylu: 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 1'i Turuncu, 2'si Gri kategoride 5 teröristin bu ülkeye bir daha kötülük yapamayacak şekilde etkisizleştirildiğini duyurdu .

Bakan Soylu, "Allah Jandarmamızı, Polisimizi var etsin Giresun’da sel bölgesindeyiz diye mücadelemiz aksar mı zannettiniz" açıklamasında bulundu.