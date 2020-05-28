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  3. Bakan Selçuk'tan velilere çağrı
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:23 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan velilere çağrı

Bakan Selçuk'tan velilere çağrı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere çağrıda bulunarak, "Ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik" dedi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Velilerimizden ricam “Çocuklar sıkıldılar” diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı “sıkıldı” diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz,19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki.


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