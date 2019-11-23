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  3. Bakan Selçuk'tan 'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımı

Bakan Selçuk'tan 'Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı yaptığı paylaşımda, Öğretmenler Günü'nde hediyeden, çiçekten çok daha evla olan şeyin sevgi ve saygı olduğunu vurguladı.

Öğretmene yönelen şiddetin son bulmasını dileyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğer bir kutlama yapacaksanız, bu hareketin bir parçası olarak, bu ülkenin öğretmenlerinin yanında durarak, siz de #şiddetsıfıröğretmenlerpekiyi diyerek kutlayabilirsiniz. Her türlü şiddetin önüne geçeceksek birlikte geçeceğiz."

Paylaşımdaki videoda Bakan Selçuk ve öğretmenler, "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" mesajını verdi.  (AA)


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