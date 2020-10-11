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11 Ekim 2020 Pazar 15:10 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere fidan dikme çağrısı

Bakan Selçuk'tan öğretmenlere fidan dikme çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından fidan dikme çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabı twitter'dan Hatay'daki orman yangını üzerine fidan dikme çağrısında bulundu.

Selçuk paylaşımında, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz.

Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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