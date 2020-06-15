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  3. Bakan Selçuk'tan LGS kontenjanı açıklaması
15 Haziran 2020 Pazartesi 19:24 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan LGS kontenjanı açıklaması

Bakan Selçuk'tan LGS kontenjanı açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Kovid-19 tanılı öğrenciler için LGS'de ayrı okul ve mekanlar oluşturulduğunu, hastanede de sınav yapılabileceğini açıkladı.

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Bakan Selçuk'tan LGS kontenjanı açıklaması
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