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  • Bakan Selçuk'tan görme engellilere müjde: Renklerle bağ kuracağı renk kodları geliştirildi
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:02 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan görme engellilere müjde: Renklerle bağ kuracağı renk kodları geliştirildi

Bakan Selçuk'tan görme engellilere müjde: Renklerle bağ kuracağı renk kodları geliştirildi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerinin, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı renk kodlarını oluşturmayı başardığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi.

"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."

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