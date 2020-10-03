Bakan Selçuk'tan EBA TV açıklaması: "Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından EBA TV'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, EBA TV yayınlarını takip ederken öğretmeniyle göz göze olmadığı halde dersini dinleyen çocukların müthiş bir meziyet kazandıklarını belirtti. Bakan Selçuk, "Öz Denetim. Yani, kendi sorumluluğunu alma hali kazanıyorlar. Bu, onlar için ileride büyük bir avantaja dönüşecek. Problemler ve fırsatlar birlikte yol alıyor." şeklinde konuştu.