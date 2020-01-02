Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9593
  • 6,6629
  • 292.62
  • 115932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Selçuk'tan Barış Manço paylaşımı: Keşke hayatta olsan da uzun ve keyifli bir imza atsam

Bakan Selçuk'tan Barış Manço paylaşımı: Keşke hayatta olsan da uzun ve keyifli bir imza atsam

Bakan Selçuk'tan Barış Manço paylaşımı: Keşke hayatta olsan da uzun ve keyifli bir imza atsam

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Barış Manço'nun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bursuyla dövizsiz özel öğrenci statüsünde Belçika Liege Güzel Sanatlar Akademisinde öğrenim görerken 27 Kasım 1968'de Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, Barış Manço'nun doğum günü olan 2 Ocak'ta Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'ye gelmek üzere 17 gün izin istemişsin Milli Eğitim Bakanlığından, keşke hayatta olsan da bütün dünyayı gezebilmen için uzun ve keyifli bir imza atsam. Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle." ifadesini kullandı.

Manço'nun Türkiye'ye gelmek için aldığı izin belgesi.

 

(AA)


Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan canlı yayında şaşırtan açıklama!
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
100 bin gülle evlilik teklifi

400´den Fazla Koyununu Askeri Düzende Yürüttü!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en güçlü savaş uçakları, helikopterleri ve hava araçları