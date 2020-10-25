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  • Bakan Selçuk'tan Avrupa'daki İslam düşmanlığına tepki: Bu terörist zihniyet insanlık için büyük bir tehlike
25 Ekim 2020 Pazar 22:22 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk'tan Avrupa'daki İslam düşmanlığına tepki: Bu terörist zihniyet insanlık için büyük bir tehlike

Bakan Selçuk'tan Avrupa'daki İslam düşmanlığına tepki: Bu terörist zihniyet insanlık için büyük bir tehlike

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı twitter'dan Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına tepki gösterdi. Bakan Selçuk, "Bu terörist zihniyet insanlık için büyük bir tehlike." açıklamalarında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığının her geçen gün daha fazla arttığını ve nefret diliyle her ülkeye uzandığını belirterek, "Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı her geçen gün daha fazla artıyor, nefret diliyle her ülkeye uzanıyor. Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike." değerlendirmesini yaptı.

<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir v

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