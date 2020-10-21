21 Ekim 2020 Çarşamba 10:18 | Son Güncelleme:
Bakan Selçuk: Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürecin bir parçası olarak okul kantinlerinin açıldığını belirterek, "Ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli.'dedi.