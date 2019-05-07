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Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Ramazan ayını kutladı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından Ramazan ayını kutladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Ramazan ayını kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ramazan ayı dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Oruç müthiş bir nimet' diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bir çocuğun tekne orucu samimiyetinde geçse tüm ramazanlar, tutulan tüm oruçlar. Halden anlamak için, oruç müthiş bir nimet. Kendini keşfetmek, kendi sırrına ermek için de. Kıymetini bilip bihakkın tatbik edebilmek duasıyla" ifadelerini kaydetti.

 

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