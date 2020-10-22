22 Ekim 2020 Perşembe 11:19 | Son Güncelleme:
Bakan Selçuk öğrencilerin maske takmaması için yazan velilere isyan etti: Bu artık bir rica değil
DHA
Çocukların okulda maske takmaması için yazanlar olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda çocukların maske takmaması için yazanlar olduğunu belirterek, "Çocukların geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından çocukların maske takmasına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, "İnanmakta çok zorlansam da maske takılmaması, maskenin kalkması için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.