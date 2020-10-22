  • $7,8133
  • 9,2623
  • 481.483
  • 1212.96
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Bakan Selçuk öğrencilerin maske takmaması için yazan velilere isyan etti: Bu artık bir rica değil
22 Ekim 2020 Perşembe 11:19 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk öğrencilerin maske takmaması için yazan velilere isyan etti: Bu artık bir rica değil

Bakan Selçuk öğrencilerin maske takmaması için yazan velilere isyan etti: Bu artık bir rica değil
DHA

Çocukların okulda maske takmaması için yazanlar olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda çocukların maske takmaması için yazanlar olduğunu belirterek, "Çocukların geleceği için bize yardımcı olmalısınız" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından çocukların maske takmasına ilişkin açıklama yaptı. 

Bakan Selçuk, "İnanmakta çok zorlansam da maske takılmaması, maskenin kalkması için bize yazan insanlar olduğunu görünce gerçekten üzülüyorum. Bu artık bir rica değil, çocuklarımızın geleceği için bize yardımcı olmalısınız" ifadesini kullandı.

<div>Editör: Berat Cilan <a href='#0'>arif.cilan@turkmedya.com.tr</a> , Can Yıldız <a href='#0'>can

Zeki Gümüş ile Rastgele

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başkan Erdoğan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti

Kastamonu'da 800 yıldır kullanılmayan antik yol turizme hizmet edecek

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.