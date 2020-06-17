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  3. Bakan Selçuk: LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık
17 Haziran 2020 Çarşamba 19:29 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık

Bakan Selçuk: LGS'de salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'de, bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakan Selçuk, LGS sınavına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl LGS'de 3 bin 873 binada, 59 bin 568 salon kullanıma sunulmuştu. Bu yıl tedbirler gereği bina sayısını 18 bin 139'a, salon sayısını 111 bin 918'e çıkardık. Sosyal mesafeyi korumak adına tüm tedbirleri aldık" ifadelerini kullandı. 

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