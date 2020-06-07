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  3. Bakan Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskeyi çıkarabilir
07 Haziran 2020 Pazar 16:34 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskeyi çıkarabilir

Bakan Selçuk: LGS'de öğrenciler yerine oturduktan sonra maskeyi çıkarabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "LGS'de yerlerine oturduktan sonra isteyen çocuğumuz maskesini çıkarabilir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de Eğitim Editörü programında merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

LGS'de yerlerine oturduktan sonra isteyen çocuğumuz maskesini çıkarabilir. 8 Haziran'dan itibaren EBA TV'deki son tekrarları kaçırmamalarını tavsiye ediyorum.

Sınavla girilen okullardaki kontenjanları yüzde 50 artırdık. Yüz yüze eğtiimin yanı sırada uzaktan eğitim de önümüzdeki sene devam edecek. Uzaktan eğitimde eksikliklerimizi tamamla dönemi. Hiçbir çocuğumuz "Benim imkanım yoktu" ya da "Şöyle bir sorun oluştu" gibi durumlarda bir yokluk hissetmesin istiyoruz. O nedenle seneye de devam edecek.

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