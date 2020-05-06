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  3. Bakan Selçuk: LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Bakan Selçuk: LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Bakan Selçuk: LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarının 16 Temmuz 2020'de açıklanacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Selçuk okulların ülkedeki son durum ve Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında 1 Haziran'da açılma ihtimalinin olduğunu belirtti. Selçuk öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini, her türlü hijyen tedbirinin alınacağını, oturma düzenleri üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

Selçuk, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS'nin sonuçlarının ilan edileceği tarihi de duyurdu. Selçuk, "LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi.

Bakan Selçuk LGS kılavuzunun güncellendiğini ifade etti, LGS başvuru işlemlerinin 15 Haziran'a kadar yapılacağını duyurdu.

EBA üzerinden yapılan ödevlerle ilk dönem notlarının kanaat notuyla yükseltilip yükseltilemeyeceğine dair soruya da yanıt veren Selçuk, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ulusal bir karar" dedi

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