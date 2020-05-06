Bakan Selçuk: LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk TGRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Selçuk okulların ülkedeki son durum ve Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında 1 Haziran'da açılma ihtimalinin olduğunu belirtti. Selçuk öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini, her türlü hijyen tedbirinin alınacağını, oturma düzenleri üzerinde de çalışıldığını ifade etti.

Selçuk, milyonlarca öğrencinin katılacağı LGS'nin sonuçlarının ilan edileceği tarihi de duyurdu. Selçuk, "LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak" dedi.

Bakan Selçuk LGS kılavuzunun güncellendiğini ifade etti, LGS başvuru işlemlerinin 15 Haziran'a kadar yapılacağını duyurdu.

EBA üzerinden yapılan ödevlerle ilk dönem notlarının kanaat notuyla yükseltilip yükseltilemeyeceğine dair soruya da yanıt veren Selçuk, "Böyle bir şey söz konusu değil. Bu ulusal bir karar" dedi

Polisten 80. yaş günü sürprizi

Bakan Varank : Başvuruların 300'ü kabul edildi

Karantinadaki vatandaşa 'doğum günü' sürprizi

Yasağı ihlal eden grubun polisten böyle kaçtı