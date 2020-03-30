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  3. Bakan Selçuk: Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran işletmeler kısa çalışma ödeneğine başvurabilir

Bakan Selçuk: Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran işletmeler kısa çalışma ödeneğine başvurabilir

Bakan Selçuk: Koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran işletmeler kısa çalışma ödeneğine başvurabilir

Son Dakika Haberleri.. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durduran/yavaşlatan tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, önemli açıklamalarda bulunuyor

Bakan Selçuk'un açıklamalarından önemli satır başları:

* (Kısa çalışma ödeneği hakkında) Bizim normalde Türkiye'de istihdamı korumak anlamında devletimizin çeşitli kurumlarıyla düzenlediğimiz programlar var. İŞKUR'la yaptığımız programlar içinde aktif iş gücü ve pasif iş gücü programlarımız bulunuyor. Pasif iş gücü programlarımızda kısa çalışma ödeneğimiz bulunuyor. Bir işyeri faaliyeti 3'te 1 azalttıysa ya da kısmen bunu gerçekleştirdiyse ya da tamamen durdurulması takdirde kısa çalışma ödeneği uygulanıyor. Aynı zamanda COVID-19'da bu kapsama girdi. Tüm bu işletmelerimiz başvuruda bulunabilirler.

* (İşçinin-işverenin kazanımı nedir) Bu süreçte hem işveren hem de sigortalımızı korumak zorundayız. Biz devlet olarak onlara maaş desteği sağlıyoruz. Gelir desteği oluyor. Maaşını kaybetmemiş oluyor.

* (Kimler yararlanabilecek) Başvuruda tüm işletmelerimiz başvurabilir

Ayrıntılar geliyor...

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