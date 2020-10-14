Bakan Selçuk: Kadın Hizmetleri İrtibat Noktalar oluşturuldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şiddet mağduru vatandaşlara daha etkin hizmet verebilmek için 81 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve 347 Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) ‘Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları’ oluşturduklarını duyurdu.