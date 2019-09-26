Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,661
  • 6,1919
  • 274.815
  • 101940
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Selçuk: İstanbul'da eğitim tekrarları için yöneticilerimiz, uzmanlarla çalışıyor

Bakan Selçuk: İstanbul'da eğitim tekrarları için yöneticilerimiz, uzmanlarla çalışıyor

Bakan Selçuk: İstanbul'da eğitim tekrarları için yöneticilerimiz, uzmanlarla çalışıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hasar tespiti ve eğitim tekrarları için Bakanlık yöneticilerinin uzmanlarla çalıştığını bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Konunun takibinde olduğunu kaydeden Selçuk, "İstanbul'da hasar tespiti ve eğitim tekrarları için yöneticilerimiz uzmanlarla çalışıyor. Lütfen çocuklarla, kaygıyı artırmadan, okullardaki deprem eğitimlerinin rehberliğinde tedbir odaklı iletişim kuralım. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar
Ebru Gündeş'in değişimi olay oldu
Burcu Esmersoy'dan eski eşiyle ilgili flaş hamle!
'Paris'teyim' dedi, Büyükada'da çıktı
Ebru Şallı bu akşam evleniyor!
<p>Altınyayla ilçesinde bulunan köpek çiftliğinde yetiştirilen 10 aylık ‘Mega’ isimli Kangal köpeği

Bu Köpek Lüks Otomobil Fiyatında!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bu beslenme düzenine uyanlar kanserden korunuyor!

Talep yağıyor! Dünya Tokat'tan satın alıyor