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  3. Bakan Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever arasında gülümseten diyalog

Bakan Selçuk ile 93 yaşındaki hayırsever arasında gülümseten diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da okul yaptıran ve okul yapımı için arsa bağışlayan hayırseverlerle buluştu. Bakan Selçuk, kendisini tanımayan ve görevini soran 93 yaşındaki kadına, "Bana 'Milli Eğitim Bakanı' diyorlar" karşılığını verdi

Selçuk, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Antalya Hayırseverler Buluşması" programına katıldı. Vatandaşları selamlayan Selçuk, 93 yaşındaki Ayşe Boztepe'nin yanına giderek, sohbet etti.

Boztepe, "Size ziyarete geldik, size hürmet edeceğiz, bizim vazifemiz bu." diyen Selçuk'a, "Oğlum senin görevin ne?" diye sordu. Selçuk da "Bana Milli Eğitim Bakanı diyorlar" yanıtını verdi.

Selçuk'a sarılan Boztepe, "Öyle mi? Kusura bakmayın, tanıyamadım." dedi.

"Olur, önemi yok. Hoş geldiniz, ayağınıza sağlık." diyen Selçuk ile Boztepe arasındaki diyalog, katılımcıları gülümsetti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Selçuk, programda 78 hayırsevere plaket vererek, onlarla fotoğraf çekildi.

Programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu da katıldı.

(AA)


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