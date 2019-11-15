Bakan Selçuk: Hakemlik Lisesi açıyoruz

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, komisyonda milletvekillerinden 200'ün üzerinde soru geldiğini belirterek, bunun kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

Sıklıkla sorulan sorular arasında "sıklık çetelesi" düzenlediğini aktaran Selçuk, "Meslek Kanunu", "3600", "sözleşmeli", "tazminat", "engelli", "ücretli", "atama" kelimelerinin en sık kullanılan kelimeler olduğunu anlattı.

Ziya Selçuk, "Öğretmenlere 3600 ek gösterge ya da Meslek Kanunu da deseniz yaklaşık 5,2 milyarlık bir bütçesi var. Bununla ilgili her türlü hazırlığımız mevcut. STK'lerden ya da uluslararası kuruluşlardan yararlandığımız bir çerçeve de var." dedi.

Formasyon alan ve "ben de öğretmen adayıyım" diyen 600 bin dolayında gencin bulunduğuna işaret eden Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu sene YÖK Başkanı ile eğitim fakültelerinin kontenjanlarını yüzde 10 azaltmakla ilgili bir çalışmamız var ve bunu her sene yapacağız. Ayrıca pedagojik formasyon kursunu kaldırdık. Üniversiteler, yüz binlerce gencimize 'formasyon alırsanız öğretmen olursunuz' şeklinde imalı bir bakış açısıyla bir sunumda bulundular. Biz şunu söyledik, dedik ki; 'Siz öğretmenlik sınavını kazanın, biz size ücretsiz olarak pedagojik formasyonu verececeğiz'. Yani kaideyi değiştirdik. Eğitim fakültelerinin kontenjanlarını azaltarak azaltmak. Formasyonu azaltarak kaldırmak. Bunun başka tedbirleri de var."

- LGS için risk analizi yaptık

Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) değiştirilmesi konusundaki sorulara değinen Bakan Selçuk, "LGS'nin değiştirilmesinin bir risk analizi yapıldığında bunun bütün parametreler içerisindeki simülasyon çerçevesinde bizim istediğimiz yararı getirmeyeceği, yani sadece değişiklik olacağı şeklinde sonuç ortaya çıktı." diye konuştu.

Bununla ilgili 3 farklı senaryonun çıkarıldığına işaret eden Selçuk, "Burada da bu tür bir değişikliğe de ihtiyaç olmadığını, meselenin çoklu nedensellik içinde ele alınması gerektiğini gördük. Değişiklik için değişiklik yaptığımızda, bugünkü çözümlerimiz yarınki problemlerimiz olur. Benim bugün çözüm üretirken muhakkak surette yetimin hakkını dikkate alan bir bakış açısına ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

Mesleki eğitimle ilgili 53 sektörle bireysel görüştüğünü, çalıştaylar düzenlendiğini dile getiren Ziya Selçuk, bu alanda hayata geçirilenleri özetledi.

- Hakemlik Lisesi açılacak

Turizm meslek liselerinde iş garantisi getirildiğini, mikromekanik, değirmencilik gibi alanlarda liselerde dallar açıldığını, savunma sanayisinde ASELSAN'ın içine lise açıldığını aktaran Selçuk, İTÜ bünyesinde açılan liseyi de hatırlattı.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Hakemlik Lisesi açıyoruz. Hastanelerin içine okullar açıyoruz, yaşlı ve hasta bakımı konusunda ve temel Almanca, İngilizce becerisi koşuluyla, bunların hepsi iş garantili olarak açılıyor. Bunlardan yüzlerce açıyoruz ama binlerce de açabiliriz. Ama bu mesele gündeme geldiğinde bizim meslek liselerimizin mezunlarının yüzde 8'i kendi alanında işe girebiliyordu. Bizim mesleki eğitim merkezlerimizden mezun olanların yüzde 86'sı ise kendi alanında işe giriyor. Çıkan yasayla özel sektörün de mesleki eğitim merkezi açması sağlandı ve bir ay içinde yüzde 77 artış oldu. Bu, çıraklıkla ilgili altyapımızda sıçrama olacak demektir."

Meslek liseleri mezunlarına askerlikte avantajlar getirdiklerine işaret eden Selçuk, üretim yapan okullardaki hazine kesintisini de yüzde 15'ten yüzde 1'e indirdiklerini ve böylece okullardaki üretimde yüzde 277'lik artış yaşandığına dikkati çekti.

Bu yılı ''patent ve faydalı model yılı'' ilan ettiklerini ve bir yılda 250 patent ve faydalı model beklediklerini ifade eden Ziya Selçuk, eğitim, ekonomi ve demokrasiyi içine alan sac ayağını yerleştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Eğitimi bir parti meselesi olarak görmediğini, bunun ülke ödevi olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğini çok önemsiyorum. Çünkü eğitim tarihindeki bütün büyük eğitim reformlarının arkasında büyük bir liderlik var. Bu, inanın Milli Eğitim Bakanlığının kaldıracağı yük değil. Bunu bütün samimiyetimle kalbimden konuştuğum için söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Selçuk'tan "3 yaşına kadar televizyon ve cep telefonu ekranı" uyarısı

Selçuk, Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddialarına ilişkin de açıklamalar yaptı.

Otizmle ilgili dünyanın 6 ülkesindeki otizm araştırmaları konusunda kişisel çalışmalarının bulunduğunu bildiren Ziya Selçuk, Oslo ve New Jersey'deki uzmanların Türkiye'ye geldiğini ve bir çalışmaya katıldıklarını aktardı.

Dünyada da otizmin anlaşılmayan bir konu olduğunu anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"3 yaşına kadar çocukların televizyon ve cep telefonu ekranıyla ilgilenmelerinin bile otizmle çok güçlü bir ilişkisi, beyindeki beyaz madde üretiminin engellenmesiyle ilgili kanıta dayalı çalışmalar var. Daha dün bir makale okudum, 4 yaşından önce bunun yapılmasının beyin gelişimine zarar verdiği konusunda. O zaman biz şunu yapacağız; Bunu bir ekosistem olarak görmeliyiz. Bunu sadece sınıfın içindeki bir süreç olarak görmemeliyiz."

Okullarda bir problem olduğunda bütün Milli Eğitim'i zan altında bırakan ve "MEB bir şey yapamıyor" gibi eleştirilerin geldiğini dile getiren Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Evet gerçekten her bir okulda kimin ne yapacağını ben kestiremiyorum, sadece üzerine gidiyorum, dikkat ediyorum, kontrol ediyorum. Dijital teftişle ilgili bir yapay zeka altyapısı kurduk. Şırnak'ın İdil ilçesinde herhangi bir iş ve işlem için 3 gün verilmişse, 4'üncü güne geldiğinde bizim masamıza uyarı olarak düşüyor. Yani teftiş sisteminin geliştirilmesine ihtiyacımız var, çünkü toplum değişiyor, yapı değişiyor, süreçler karmaşıklaşıyor. Bu konuda çalışmalar devam ediyor."

Bakanlığın depremle ilgili bütçesine ilişkin soruya Selçuk, "Depremle ilgili 275 milyon lira bütçemiz var. Ayrıca Dünya Bankası ile 300 milyon dolarlık bir kredi anlaşması yaptık." yanıtını verdi.

- Okul yöneticisi atamaları

Bakan Selçuk, müdür atamalarıyla ilgili soru üzerine, ilk kez Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın ÖSYM tarafından yapıldığını anımsattı.

Selçuk, sınavın ÖSYM tarafından yapılmasının önemine işaret ederek, "10 bin müdür aldık. 10 bin müdürün belli bir standarda dayalı, uygulama temelli bir sınavla alınmış olması bizim yöneticileri nasıl atamaya çalıştığımızla ilgili sanırım bir fikir verebilir. Aynı şey mülakatlar için de söz konusu." diye konuştu.

Fırsat eşitliği konusunda Türkiye'nin dört bir yanındaki çocukların Türkiye'nin en iyi öğretmenlerinden dersleri dinleyebileceği bir video kütüphane kurduklarını aktaran Selçuk, çocukların bu video kütüphane üzerinden öğretmenlere istediği soruyu sorabildiğini, yazılımın çocuğa özel bir kişisel gelişim planı sunduğunu anlattı.

- "Her okulun uzmanlık desteği alabileceği örgütlenme yapısı kurduk"

Fırsat eşitliğine yönelik alt yapıyı zenginleştirmeye çalıştıklarının altını çizen Selçuk, "Okul profili değerlendirme çalışması ile yaklaşık 120 parametrede her bir okulun fiziksel, sosyal gibi tüm konularının anlık olarak izlenebileceği bir altyapı kurduk. Pilot çalışmaları bitti." bilgisini paylaştı.

Selçuk, "Ayrıca ilçe düzeyinde kurduğumuz uzmanlık destek noktalarıyla da her okulun bir ihtiyacı olduğunda uzmanlık desteği alabileceği bir örgütlenme yapısı da kurduk. Ankara merkezde 120 kişinin çalışacağı ama bütün illerde de bu uzmanlık grubunun yerleştiği ve her bir okulun istediği uzmanlık desteğini alacağı bir yapı da kurmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Aksaray'da otizmli çocukların yuhalandığı iddiasına yönelik sorularla ilgili, görevlendirilen iki müfettişin burada gereken çalışmaları yapıp soruşturmanın selameti açısından her türlü tedbiri aldığını aktaran Selçuk, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Selçuk, "Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmamız olacak. Hazırlıklar devam ediyor. 3600 ek gösterge konusu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içindeki karar süreçleri içerisinde bununla ilgili hazırlıklar da yürüyor." diye konuştu.

- "Kim zeki kim zeki değil meselesi gibi bir test yok"

Bakan Selçuk, milletvekillerinin "zeka testi" eleştirilerine yönelik, zekanın bir potansiyel olduğunu ve bunun açığa çıkmış haline "beceri" denildiğini vurguladı.

Bir çocuğun becerisinin farklı yöntemlerle ölçüldüğüne işaret eden Selçuk, "Burada ayrıştırıcı, 'kim zeki kim zeki değil' meselesi gibi İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gibi bir zeka testi yok. Biz sadece sanatta, sporda, kognitif işlevlerdeki beceriye bakıyoruz. Bu anlamda bir ayrıştırmayı elbette yapamayız ama Türkiye'nin kendi zeka potansiyeline de bakması lazım. Çünkü bunlar sürükleyici güç." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, e-Portfolyo çalışması kapsamında çocukların matematiksel düşünme, performans, sportif, sanatsal ya da algoritmik, zihinsel becerilerine yönelik ölçümler yaparak, her bir çocuğun başarısına, geliştirilmesi gereken yönüne bakılması gerektiğini kaydetti. Selçuk, bu çalışmaya asla "zeka testi" gibi bir isim koymadıklarının da altını çizdi.

- Güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ataması yapılan fakat güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenlere ilişkin, "20 bin öğretmenin içinde bin kadar öğretmenimizle ilgili bazı gecikmeler var. Onları en geç 1-2 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Okul öncesi çocuklar için hazırlanan "Benim Oyun Sandığım" isimli binlerce eğitim setinin dağıtıldığını dile getiren Selçuk, eğitimde bütün bu süreçlerin altyapısını kurmak, genel olarak sistemin mekaniğini oluşturmakla ilgili ciddi bir mesafe aldıklarını söyledi.

Selçuk, Bakanlığın 5 milyar lira dolayında yatırım bütçesinin bulunduğunu belirterek, mevcut kaynak yönetimini geliştirme yolunda da çalışmaların bulunduğunu kaydetti.

Bu işlerin bugünden yarına olamayacağına da dikkati çeken Selçuk, "Bizim sadece bu konuda biraz daha milli bir mutabakata, ortak paydanın güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Eğer bu olursa milli şuur, bilinç gelişir ve o zaman biz ortak idealler ve hayaller geliştirme konusunda mesafe alırız. O zaman eğitimin gayesi gerçekten sınava adam hazırlamak değil insan yetiştirmeye dönüşür. Bu çerçevede yapmamız gereken çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir, iki hafta içerisinde kararı vermiş olacağız"

Bakan Selçuk, 2018 KPSS ile 2019 KPSS'deki branş sıralamalarındaki farklılık sebebiyle iki sınav sonucu dikkate alınarak "karma atama" yapılıp yapılmayacağının sorulmasına karşılık, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili üç üniversitemizden akademik görüş istedik. Bununla ilgili raporlar gelmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak burada 'şöyle karar verdik' demek istemiyoruz. Bilimsel olarak bunun ölçme, değerlendirme metodolojisi bakımından ne yapmamız lazım. Böyle bir kanıta dayalı olarak karar vermek istiyoruz. Çok kısa bir zamanda, bir iki hafta içerisinde de bu kararı vermiş olacağız."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, ÖSYM Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 2020 yılı bütçeleri kabul edildi. (AA)