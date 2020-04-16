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  3. Bakan Selçuk: Gamze Pala cinayetinde yargı sürecine müdahil olacağız

Bakan Selçuk: Gamze Pala cinayetinde yargı sürecine müdahil olacağız

Bakan Selçuk: Gamze Pala cinayetinde yargı sürecine müdahil olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, arkadaş olmayı kabul etmeyen, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve öğretmenevi resepsiyon görevlisi Gamze Pala'nın öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;

Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü.

Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.


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