Bakan Selçuk: Gamze Pala cinayetinde yargı sürecine müdahil olacağız

Bakan Selçuk'un açıklaması şöyle;

Gamze Pala kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden üzdü.

Şiddet bir insanlık suçudur. Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yargı sürecine müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız.