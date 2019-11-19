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  3. Bakan Selçuk'tan ASDEP personel alımı ve engelli atamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan ASDEP personel alımı ve engelli atamalarıyla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan ASDEP personel alımı ve engelli atamalarıyla ilgili açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız." dedi. Engelli atamalarıyla ilgili de konuşan Selçuk, "Engelli atamalarını, kotaları dolduğu sürece aralık ayında gerçekleştireceğiz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada "1000 ASDEP personeli alımı için ilanımız bu hafta yayınlanacak ve gelecek haftaya başvurularımızı almaya başlayacağız. 2 bin 313 sözleşmeli, 322 kadrolu personel alımımız ÖSYM tarafından duyurulacak ve başvurular da alınmaya başlanacak. 1000 işçi alımı için ilgili ilan önümüzdeki hafta İŞKUR tarafından yapılacak." ifadelerini kullandı.


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