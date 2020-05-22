Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7963
  • 7,4181
  • 379.159
  • 102340
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesapta
22 Mayıs 2020 Cuma 10:16 | Son Güncelleme:

Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesapta

Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesapta

Son Dakika Haberleri.. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave ödemelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak’ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini söyledi.

İlgili kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Bakan Selçuk duyurdu: İlave tediyeler bugün hesapta
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarını sertifikalandıracağız
Hatalar zinciri! 5 isimli adamın evliliği tehlikede
Koronavirüs sonrası restoranlarda yeni dönem başlıyor
4 alternatifli yayın planı
Depremzedelere yapılan yardımlar 545 milyon liraya ulaştı

Depremzedelere yapılan yardımlar 545 milyon liraya ulaştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açıldı

Koşu bandı kullanırken sağlığınızdan olmayın!