Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Selçuk: Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemler alındı

Bakan Selçuk: Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemler alındı

Bakan Selçuk: Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemler alındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri sebebiyle terör örgütü sempatizanlarınca sosyal medyada tehdit edilen Şırnak'ın İdil ilçesinde görevli anaokulu öğretmeni Seçil Yıldız'a destek vererek, kendisine "yanınızdayız" mesajı iletti. Selçuk ayrıca "Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemler alındı" dedi.

İdil ilçesine bağlı Öğündük köyündeki okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan Seçil Yıldız'ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrencileriyle birlikte Türk bayrağıyla yaptığı gösteri, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra beğeni aldı.

Seçil öğretmen, "Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" şarkısı eşliğindeki gösterinin paylaşılması sonrası sosyal medyada terör örgütü sempatizanlarının hedefi haline geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen Seçil Yıldız'la telefonda görüştü.

Görüşmede Seçil öğretmene destek mesajını ileten Bakan Selçuk, "Öğretmenim, 29 Ekim’de okul bahçesinde oluşturduğunuz güzel bir tablo karşısında rahatsız olanlar, Şırnaklı evlatlarımızın huzurundan, mutluluğundan rahatsız olanlardır. Güvenlik güçlerimiz bu kişileri en kısa sürede ortaya çıkarıp yargıya teslim edecektir, bundan hiç şüpheniz olmasın. Eğitim ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Ailenize çok selam söyleyin." ifadesini kullandı.

Seçil Yıldız'ın da Bakan Selçuk'a desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

- "Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemler alındı"

Öte yandan olayla ilgili Twitter hesabından da bilgi paylaşan Bakan Selçuk, "Seçil öğretmenimizin güvenliği için gerekli önlemlerin alındığını bildirmek isterim. Ülkemizin herhangi bir coğrafyasında görev yapan her öğretmenimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin okullardaki temsilcisidir ve devletimizin koruması altındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada çok sayıda kişi de terör örgütü sempatizanlarına tepki göstererek, Seçil öğretmen için destek mesajı paylaştı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Engin Altan'ın son paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü!
Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım! 'En güzelini almışım koluma...'
Serenay Sarıkaya'nın panik anları! Ne yapacağını şaşırdı
Reynmen'den ailesine büyük jest!
Chloe net konuştu: Hiçbir zaman bırakmayacağım!
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın direktifleriyle ´sniper´ üretiminin gerçekleştirildiğini ka

Başkan Erdoğan´ın Direktifiyle Üretildi! Yerli ve Milli Keskin Nişancı Tüfeği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Haftanın Fotoğrafları (25-31 Ekim 2019)

Erzurum beyaza büründü