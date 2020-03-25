Bakan Selçuk açıkladı: Eğitime verilen ara uzatılacak

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüse ilişkin "Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı." dedi.

Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Tedbirlere sıkı sıkıya uyarsak dışarıya özlemimiz çok uzun sürmez."

Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi.

SOSYAL MEDYADA DOLAŞIMA SOKULAN VİDEOLAR

Sosyal medyada dolaşıma sokulan “sokakta ölen insanlara ilişkin videolar” ile ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

“Birtakım algılar oluşturmak isteyen insanlar olduğunu görüyoruz. Sosyal medyadan bazı vakalar servis edildi; kimi alkollü, kimi bayılmış. Bu hastalığın izlediği seyir bellidir; anında düşmenizle, anında ölmenizle sonuçlanması gibi bir şey söz konusu değildir. Bu algıyı oluşturmak isteyenlerle ilgili olarak yetkililer harekete geçti.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

“TÜM VERİLER DİJİTAL ORTAMDAN AÇIKLANACAK”

Bundan sonraki dönemde, hem toplam hasta sayısını, test sayısını, hayatını kaybeden vaka sayısını, yoğun bakımda olan hasta sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını ve iyileşen hasta sayısını her gün güncelleyerek dijital üzerinden paylaşacağız.

“İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ 26”

8 gün yoğun bakımda kalan 65 yaşındaki bir hastamız taburcu oldu. 60 yaşındaki bir hastamız da 7 günlük yoğun bakımın ardından bugün taburcu oldu. Yani yoğun bakımda olan 60 yaş üstü hastalarımız da taburcu oluyor. Şimdiye dek iyileşen hasta sayımız 26 oldu.

OKULLARA 30 NİSAN'A KADAR ARA VERİLDİ



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullara 30 Nisan'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Okullara verilen ara uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı!

ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇ

Sağlık Bakanı Koca, Çin'den getirilen ilacın yoğun bakımdaki 136 hastaya verilmeye başlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanı: "Çin'den getirilen ilaç yoğun bakımdaki 136 hastada uygulandı"

Bakan Fahrettin Koca: "65 ve 60 yaşlarında 2 hastamız taburcu edildi