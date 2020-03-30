Bakan Selçuk: 7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız
Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.” dedi. LGS kılavuzu 3 Nisan'da yayımlanacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından LGS başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, “7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Korona virüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor” dedi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız