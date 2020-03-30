Bakan Selçuk: 7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından LGS başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, “7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Korona virüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor” dedi.