Bakan Selçuk 24 TV'ye açıkladı: LGS'de maske yok

MELİK YİĞİTEL/ANKARA



Bu hafta sonu yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci Liselere Geçiş Sınavı heyecanı yaşayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle iki hafta ertelenen sınav için tüm önlemler alındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hafta sonu gerçekleşecek “Liselere Giriş Sınavı” için alınan önlemleri Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’e anlattı:

MASKE DAĞITILACAK



“Öğrencilerimiz kendi okullarında sınava girecek. 18 bin 139 okulda sınav gerçekleşecek. Geçen yıla oranla sınava girilecek okul sayısını 5 kat artırdık. Öğrenciler başka öğretmenlerin gözetiminde sınava girecek. Okulların temizliği sınav öncesinde yapılacak. Her bir çocuğumuz evlerinden maske ile okullara gelecek. Çocuklar sınav salonlarına alınırken biz yeni maskelerini vereceğiz.

Okula giren her çocuğun el dezenfektanı konusunda da gereken destek sağlanacak. 45 dakikalık ara içinde gerekli tedbirleri aldık. Bu arada isteyen çocuklarımız dışarı çıkarak hava alabilecek. Velileri okul bahçelerine almayacağız. Araya çıkan öğrencilere içeriye girişlerde yeni maske vereceğiz. Sınav salonlarında her türlü sınav evrakının dağıtılması sırasında görevliler cerrahi eldiven kullanacak. Gözetmenlere bunun zorunluluğunu da getirdi. Sınav başlamadan önce sosyal mesafe ayarlanacak.

Bunun için öğrencilerimiz sınav sırasında maskelerini çıkarabilecek. Sınav sonucunda soru kitapçıkları verilmeyecek. Dileyen veliler 22 Haziran Pazartesi gelip kitapçıkları alabilecek.”

HASTA ÖĞRENCİ AYRI BİNADA



“Bizim sınav tedbir komisyonlarımız var. Koronavirüs pozitif olan çocuklarımız var ise bu çocukların velilerinin başvurmaları durumunda ayrı tedbirler alınmış binalarda sınava girmeleri sağlanacak. Hastanede ise sınav hastanede olacak. Bu öğrenciler sınava girmek isterse bununla ilgili de tedbirimiz hazır. Bunla ilgili olarak görevli öğretmen sayımızı da 353 binlere çıkardık.”

İKİLİ ÖĞRETİM DE GÜNDEMDE



Bakan Selçuk okulların açılmasıyla ilgili şunları söyledi: “31 Ağustos’ta yüz yüze eğitime başlanması zorunlu. O tarihten önce özel öğretim kurumları 15 Ağustos’tan itibaren telafi eğitimine başlayabilir. Tek başına uzaktan eğitim yetmez bir telafi eğitimi gerekiyor. Çeşitli ihtimallere karşı senaryo A, senaryo B, senaryo C, bunların hepsini hazırladık. Bu kapsamda ikili öğretim de gündemimizde. Tam gün eğitim yapan okullarımız durum gerekirse ikili öğretim yapabilir.”

EBA DEVAM EDECEK



Selçuk, “Yaz döneminde ders saatleri azalacak, İngilizce eğitimi yapılacak. Çocuklar İngilizcelerini geliştirmek isterlerse EBA TV’deki dersleri izleyebilirler. EBA’ya yazın okuma-yazma ile ilgili dersler koyduk. 28 Ağustos’a kadar devam edecek” diye konuştu.