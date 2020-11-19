Son dakika: Bakan Selçuk: 1. dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından sınav tarihlerine ilişkin açıklamada bulundu. Selçuk, sınavların 31 Aralık'tan sonraya ertelendiğini duyurdu.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam."

