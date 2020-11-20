Bakan Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk." ifadelerini kullanarak başsağlığı dileklerini bildirdi.

Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2020