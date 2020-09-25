25 Eylül 2020 Cuma 11:49 | Son Güncelleme:
Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: Kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen, "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" Prestij Kitabı'nın tanıtım toplantısın'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekca, "Sadece mevcut ihracat performansımız değil, yakın geleceğe yönelik sinyaller de olumlu seyretmektedir." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, "Pandeminin getirdiği olumsuz ticaret ortamına rağmen, bu yıl da ihracatta kayda değer bir performansla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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