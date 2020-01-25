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  3. Bakan Pekcan: Elazığ ve Malatya'daki esnafın kredilerinin 1 yıllık taksit ve faizlerini, TESKOMB ödeyecek

Bakan Pekcan: Elazığ ve Malatya'daki esnafın kredilerinin 1 yıllık taksit ve faizlerini, TESKOMB ödeyecek

Bakan Pekcan: Elazığ ve Malatya'daki esnafın kredilerinin 1 yıllık taksit ve faizlerini, TESKOMB ödeyecek

Bakan Pekcan, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin, TESKOMB ödeneceğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin 1 yıllık taksit ve faizlerinin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) ödeneceğini bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Pekcan, açıklamasında "Deprem sebebiyle Elazığ ve Malatya'da zarar gördüğü tespit edilen esnaf ve sanatkarımızın, kredi ve kefalet kooperatifleri üzerinden Halkbank aracılığıyla kullandığı kredilerin, 1 yıllık taksit ve faizleri TESKOMB tarafından ödenecektir." ifadesini kullandı.

(AA)


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