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  3. Bakan Pekcan duyurdu! Türk şoförlerle ilgili flaş karar!

Bakan Pekcan duyurdu! Türk şoförlerle ilgili flaş karar!

Bakan Pekcan duyurdu! Türk şoförlerle ilgili flaş karar!

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan koronavirüs semptomu göstermeyen Türk şoförlerin karantina süresi dolmadan tekrar yurt dışına çıkabileceğini duyurdu.

İşte Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek."

"Kovid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek"

 "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek."

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