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  3. Bakan Pekcan: Döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz

Bakan Pekcan: Döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz

Bakan Pekcan: Döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz

Son Dakika Haberleri.. Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Konseyi üye ülkelerinin ekonomi, ticaret ve gümrük bakanlarıyla video konferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, "Türk Konseyi üyeleri arasında yerel paralarla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz." dedi.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri, Kovid-19 sürecinde dış ticarette demir yollarının çok daha etkin kullanımı için ortak hareket etmeli." diye konuştu.

Pekcan, "Türk Konseyi üyeleri olarak önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel hizmet ticareti, yatırım ve e-ticaret anlaşmalarına öncelik vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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