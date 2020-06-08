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  3. Bakan Pakdemirli'den 70'li delikanlıya teşekkür ve dua
08 Haziran 2020 Pazartesi 16:48 | Son Güncelleme:

Bakan Pakdemirli'den 70'li delikanlıya teşekkür ve dua

Bakan Pakdemirli'den 70'li delikanlıya teşekkür ve dua

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden, Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 14 yılda 8 bin 500 ağaç diken 70 yaşındaki Selim Petek'e hem teşekkür hem de dua etti.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde, insanların “Allah razı olsun” demelerinin kendisini mutlu ettiğini belirterek 14 yılda 8 bin 500 ağaç diken ve 20 bin ağaç dikmeyi hedefleyen 70 yaşındaki Selim Petek’in hikayesini İhlas Haber Ajansı duyurmuştu. Haberin servis edilmesinin ardından birçok kişi Petek’e teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabı üzerinden, 70 yaşındaki Petek’e hem teşekkür hem de dua etti. Paylaşımında İhlas Haber Ajansı’nın haber ve fotoğraflarına yer veren Pakdemirli mesajında şunlara değindi. “Tek başına 8 bin 500 ağaç dikti. Geleceğe nefes oldu. ‘gölgesinde oturanlar Allah razı olsun desin ana yeter’ diyor. Allah razı olsun Selim amca”

Ömrünün kalan kısmını ve tüm gelirini ağaç dikmeye adayan Petek, Bakan’ın duasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirip, “Bakan beyin mesajını öğrenince çok mutlu oldum. Allah ondanda razı olsun. Beni çok mutlu etti.” dedi.

İHA

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